Petar Raičević je jedan od najpoznatijih body art umjetnika u našoj zemlji, pa smo malo proćaskali s njim u podkastu "Bez filtera" i saznali kakav nam šou i performans sprema povodom deset godina bavljenja body art-om. Takođe, dotakli smo se raznih tema i otkrili koje bi to stvari promijenio u našoj zemlji, ko mu je omijena a ko najomraženija ličnost sa javne scene.



