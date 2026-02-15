Ko je Brazilac Jorgos Frangulis koji obasipa Bjeloruskinju pažnjom i poklonima, dok je non-stop uz nju

Izvor: Instagram//arynasabalenka/printscreen

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka (27) oglasila se na društvenim mrežama i pokazala veliki buket cvijeća – poklon svog dečka, Brazilca Jorgosa Frangulisa (36). U crvenoj haljini istakla je tetovažu lava na lijevoj ruci, dok je pozirala pored raskošnog poklona svog dečka-vjerenika.

Poznati par uživa u ljubavi od proljeća 2024. godine, a njihova veza od tada privlači veliku pažnju javnosti. Brazilski milioner vlasnik je kompanije koja se bavi proizvodnjom asai bobica, čija se vrijednost procjenjuje na desetine miliona dolara. U okviru promocije brenda „Oakberi“ otvorio je više od 700 prodavnica u preko 40 zemalja, a Sabalenka je jedno od zaštitnih lica njegove kompanije.

"Treniram i odlazim kod psihoterapeuta"

Frangulis, Brazilac grčkih korijena, aktivno i neprestano prati svoju vjerenicu na turnirima širom svijeta, zajedno treniraju, podržava je iz njenog "boksa", a poznato je i to da je i sam bio sportista. Takmičio se u Porše GT3 Kup čelendžu i vozio je u 128 trka. Ipak, sada je posvećen poslu i svojoj djevojci-vjerenici.

"Svakog dana vodim računa o sebi i o svojim treninzima, uz terapije kod psihologa na koje odlazim dva puta nedjeljno", govorio je Brazilac u vrijeme svoje aktivne sportske karijere.

Za sobom ima brak, uz bivšu se liječio od raka

Izvor: Printscreen/Instagram/ArynaSabalenka

U toku 2016. godine Frangulis je stupio u brak sa Isabelom Armentanom, samo nekoliko nedjelja nakon što mu je dijagnostikovan rak štitne žlijezde. Sve to se dogodilo dok je započinjao biznis koji mu je donio bogatstvo.

"Nikad nikome nisam rekao, ali u avgustu 2016. otkriveno je da bolujem od raka štitne žlijezde. Bio je to 'čvor' veličine četiri centimetra koji je doktor morao da odstrani da bi mi prepisao tretman. Vjenčao sam se 1. oktobra i iskoristio sam posljednji novac koji sam imao da bih platio vjenčanje. Pola mjeseca kasnije imao sam operaciju, 16. oktobra, i stigao sam da odmah poslije toga otvorim prvu prodavnicu u Sao Paulu 6. decembra. Pogodio me je znak od Boga kada mi je bilo najpotrebnije i kada sam to najmanje očekivao", govorio je on u intervjuu za brazilski "Forbs" prije nekoliko godina.

Nije navedeno u kom trenutku se razveo od bivše supruge, niti se o tom braku uopšte govori, dok se, po svemu sudeći, sve bliži dan kada će stupiti u brak sa bjeloruskom teniserkom.