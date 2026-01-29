Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka, osvrnula se na spornu situaciju meča sa Elinom Svitolinom.

Beloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se u finale Australijan Opena, pošto je pobedila Ukrajinku Elinu Svitolinu sa 6:2, 6:3. Meč je obeležila jedna sporna situacija kada je prvoj teniserki sveta oduzet poen zbog "produženog stenjanja". Sudija Luis Azemar Engzel nije odstupala od svoje odluke, pa ni nakon video provere nije uvažila Sabalenkinu žalbu.

O svemu tome je trenutno najbolja teniserka sveta govorila na konferenciji za medije. Ona je iskoristila ovu "nepravdu", počela agresivnije i jače da udara, što se ubrzo odrazilo na rezultat, a potom i ishod meča.

"Ovo mi se nikada nije desilo. Ne znam kako da objasnim. Lopta je bila duboka, odskok je bio pogrešan, uradila sam to sasvim prirodno. Onda je ona to dosudila, a ja sam bila kao, Šta? Šta nije u redu sa tobom? Mislim, mislim da je to bila pogrešna odluka, ali šta god", rekla je Sabalenka i nastavila:

"Bila sam sve agresivnija, nisam bila zadovoljna odlukom i to mi je stvarno pomoglo da dobijem taj set".

Potom je u stilu Novaka Đokovića poručila da će negativnu energiju pokušati da iskoristi na terenu. "Dakle, ako ikada bude želela da to ponovo uradi, samo napred, nemam problem sa tim. To će mi pomoći", rekla je Beloruskinja kroz osmeh.

Upitana je da li je nešto što smatra nepravdom čini boljom? "Ne znam. Mislim da mi je danas konkretno pomoglo. Igrala sam bolje jer sam bila agresivnija, ali generalno, ako nije bilo pod mojom kontrolom, a nije bilo pod mojom kontrolom, tražila sam video pregled. Ona je i dalje donela istu odluku. Mislila sam da postoji neka druga osoba koja će doneti odluku, pa je to bila ona, tako da sam znala da neće promeniti svoju odluku. Ako je nešto što nije pod mojom kontrolom, nije me briga. Mislim da je to pravi pristup ovakvim situacijama" zaključila je Sabalenka na ovu temu.

Sabalenka u finalu Australijan Opena igrati protiv Elene Ribakine koja je u dva sea pobedila Džesiku Pegulu.