"Debeli moj trute, nedostajaćeš", oprostila se od svog psa Haka.

Marija Šerifović je podelila tužne vesti iz svog doma, emotivnim objavama se oprostila od svog ljubimca - psa Haka.

"A život, život ima svoj kalendar. Debeli moj trute, sad su sve pljeskavice tvoje. Nedostajaćeš svima. Svi psi idu u raj", napisala je u jednoj objavi, a onda dodala:

"Zauvek najlepši. Huck od Gladiator. 9.2.2017-12.03.2026", stoji u objavi.

Da je Hak bio važan deo Marijine porodice, govori i način na koji je sa sinom Mariom nedavno slavila njegov rođendan:

Vidi opis Prije par dana mu slavili rođendan, sad objavila tužne vijesti: Marija Šerifović se slomila zbog smrti ljubimca

Mali Mario je tada Haku svirao bubnjeve, a pevačica je ovaj trenutak zabeležila i podelila sa pratiocima, te ih tada sve raznežila.



