Darko Jevtić i dalje se nalazi u šok-sobi i traje borba ljekara da preživi.

Izvor: Instagram/tatjanajecmenica

Darko Jevtić, suprug stradale bivše teniserke Tatjane Ječmenice, i dalje se nalazi u šok-sobi i njegovo stanje je teško. "Blic" je objavio da je on priključen na aparate da mu se ljekari trenutno bore za život.

Jevtić je doživeo teške povrede u saobraćajnoj nesreći na obilaznici oko Beograda u petak uveče, kada je vozilo u kojem se nalazio sa suprugom učestvovalo u udesu sa teretnim vozilom. Od težine povreda bivša teniserka i FED kup selektorka je preminula iste večeri, a Jevtić je transportovan u bolnicu. Nezvanično, doživio je ozbiljne povrede grudnog koša.

Darko Jevtić je direktor Rukometnog kluba Vojvodina i funkcioner Socijalističke partije Srbije. Lider te stranke i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se u petak uveče i potvrdio informaciju da je stradala poznata srpska teniserka.

"Sekunde su bile u pitanju"

"U teškoj saobraćajnoj nesreći večeras u okolini Beograda život je izgubila jedna od naših najboljih teniserki u istoriji Srbije i nekadašnji selektor reprezentacije Tatjana Ječmenica. Posljednji pozdrav dragoj prijateljici i saborcu, neočekivano i prerano", objavio je Dačić nekoliko sati poslije saobraćajne nesreće.

Vlasnik firme "Autoskok", čiji je vozač bio za volanom kamiona, oglasio se za "Kurir" i prenio da je u potpunom šoku, kao i vozač koji je učestvovao u udesu sa bračnim parom Jevtić. Nažalost, automobil kojim je upravljala Ječmenica je navodno išao u suprotnom smjeru.

"Čuo sam se sa vozačem, iskusan je, savjestan i svi smo šokirani poslije jezive nesreće. Rekao mi je samo da su sekunde bile u pitanju, da je vidio da njihov auto ide direktno na njega. Išli su iz kontra smera, pogriješili su skretanje. Istraga je u toku i vještačenje će pokazati šta je bio uzrok nesreće", izjavio je on.