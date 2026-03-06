Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica postupali su danas po prijavi poslanika Skupštine Crne Gore Nermina Abdića, i po nalogu nadležnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici večeras lišili slobode D.M. (38) iz Nikšića

Izvor: DPS

Policija je večeras uhapsila Nikšićanina koji se sumnjiči da je prijetio poslaniku Demokratske partije socijalista Nerminu Abdiću, saopštili su iz Uprave policije (UP).

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica postupali su danas po prijavi poslanika Skupštine Crne Gore Nermina Abdića, i po nalogu nadležnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici večeras lišili slobode D.M. (38) iz Nikšića, nastanjenog u Podgorici, zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti "navode iz UP.

Naime, službenici policije u Podgorici i Nikšiću su danas, nakon zaprimljene prijave, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom, preduzimali mjere i radnje na identifikaciji lica koje je, kako se sumnja, uputilo riječi prijeteće sadržine poslaniku Abdiću dok se on nalazio na svom radnom mjestu u ambulanti Kliničkog centra Crne Gore.

"Nakon identifikacije i lociranja osumnjičenog, kao i prikupljenog obavještenja od njega, sa preduzetim mjerama i radnjama upoznat je državni tužilac, koji je događaj kvalifikovao kao krivično djelo ugrožavanje sigurnosti i naložio da se D.M. liši slobode" navodi e u saopštenju.