Vozač šlepera koji je učestvovao u sudaru u kom je poginula Tatjana Ječmenica objasnio je šta se sve dogodilo i kako je došlo do tragedije.

Izvor: MN Press

Tatjana Ječmenica-Jevtić izgubila je život u teškoj saobraćajnoj nesreći u Beogradu. Bivša srpska teniserka i selektorka FED kup reprezentacije Srbije poginula je u 47. godini. Sada su se pojavile i nove informacije o njenoj smrti. Oglasio se vlasnik firme „Autskok“, čiji je vozač upravljao šleperom koji je učestvovao u sudaru.

„Čuo sam se sa vozačem sinoć. Iskusan je, savjestan i svi smo šokirani nakon jezive nesreće. Rekao mi je samo da su sekunde bile u pitanju, da je vidio da njihov automobil ide direktno na njega. Išli su iz suprotnog smjera, pogriješili su skretanje. Istraga je u toku i vještačenje će pokazati šta je bio uzrok nesreće“, rekao je D.K. za „Kurir“.

Istakao je i da je vozač već dugi niz godina u firmi i da sa njim nije imao problema.

„Vozač kamiona je srednjih godina, iskusan je, radi već sedam godina. Bio je vidno potresen i u stanju šoka. Divan čovjek, zreo, savjestan, iskusan vozač. Potresen je i jako se loše osjeća. Nije povrijeđen, sve je po zakonu, kako istraga nalaže, priveden je na saslušanje i podvrgnut testovima na drogu i alkohol i sa te strane, koliko znam, sve je u redu.“

"Ne znamo zašto je tako moralo da se desi"

Vlasnik firme objasnio je da je njegov vozač na toj lokaciji bio po radnom zadatku.

„Strašno je što se ovo dogodilo i za mene je stresno što sam bio daleko od toga, a kamoli za tog čovjeka koji je to gledao. Bio je na radnom zadatku u trenutku nesreće, natovario je vozilo za međunarodni transport i sve je bilo ispravno. Mi znamo zašto smo bili tu na putu, jedino ne znamo zašto je moralo tako da se desi“, zaključio je D.K.