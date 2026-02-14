Bivša srpska teniserka i selektorka FED Kup reprezentacije stradala u blizini Beograda.

Izvor: MN Press

Bivša srpska teniserka i trenerica Tatjana Ječmenica poginula je u 48. godini u saobraćajnoj nesreći na petlji Orlovača, na obilaznici oko Beograda.

Tragična nesreća dogodila se u 20.54 časa, kada je na njen automobil naletio šleper, objavio je „Blic“. U teškom udesu Tatjana Ječmenica je izgubila život, dok je njen suprug zadobio teške povrede.

Prema istom izvoru, ljekari se bore za njegov život.

Ko je bila Tatjana Ječmenica?

Ječmenica je bila aktivna igračica od 1993. do 2005. godine. Osvojila je šest titula u ITF konkurenciji, a 1996. godine bila je 72. igračica svijeta. Nakon završetka karijere, dva puta je obavljala funkciju selektorke FED kup reprezentacije Srbije.

Rođena je u Novom Sadu, a tokom profesionalne karijere dva puta je stizala do drugog kola grend slem turnira – US Opena 1995. i Rolan Garosa 1996. godine. Takmičila se i u konkurenciji dublova, u kojoj je ostvarila skor 36-33, uz tri ITF titule.



