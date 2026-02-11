Crnogorska skakačica u vis Marija Vuković ostvarila je odličan rezultat na 11. Belgrade Indoor Mitingu, osvojivši drugo mjesto i postigavši svoj najbolji skok sezone od 1,94 metra.

Izvor: Profimedia

U izrazito jakoj konkurenciji, u prepunoj Atletskoj dvorani na Banjici, Vuković je potvrdila stabilnu formu i visok nivo takmičarskog nastupa. Prvo mjesto pripalo je mladoj srpskoj atletičarki Angelini Topić sa skokom od 1,96 m, što je ujedno i rekord mitinga, dok je treća bila Ukrajinka Irina Geraščenko sa rezultatom 1,91 m.

Marija je uspješno savladavala visine od 1,79 do 1,91 m iz prvog pokušaja, a na 1,94 m preskočila je letvicu u trećem pokušaju, čime je postavila svoj najbolji skok u ovoj sezoni. Pokušaj na 1,96 m nije uspio zbog umora, ali je njen rezultat svakako značajan u kontekstu nastavka sezone.

Ovaj uspjeh predstavlja snažnu najavu za naredna takmičenja, uključujući Otvoreno prvenstvo Grčke 14. februara i branjenje titule balkanske dvoranske prvakinje 21. februara, a Vuković se nalazi i u konkurenciji za plasman među 12 najboljih skakačica svijeta, što bi joj otvorilo vrata Svjetskog dvoranskog prvenstva u Poljskoj.

Crnu Goru je na ovom mitingu u Beogradu predstavljao i Tomaš Đurović u bacanju kugle, koji je zauzeo 10. mjesto uz rezultat 18,55 m, što je i njegov najbolji skor u sezoni.