Naša rekorderka u skoku u vis Marija Vuković nastupiće sjuta na Svjetskom prvenstvu u Tokiju.

Izvor: Profimedia

Marija je kartu za Tokio izborila kao 25. na rang listi najboljih takmičarki u skoku u vis.

U toj disciplini, po rezultatima i bodovima Svjetske atletske federacije, kvalifikovalo se 36 takmičarki.

Biće to njeno šesto učešće na Svjetskom prvenstvu, prenosi CdM.

Debitovala je 2011. godine u Južnoj Koreji i osvojila 28. mjesto, dok je šest godina kasnije u Londonu bila 21.

U Kataru, 2019. godine, zauzela je 18, da bi 2022. u Sjedinjenim Američkim Državama bila na pragu plasmana u finale, a nastup je završila na 14. mjestu.

Vuković se početkom godine vratila na zaletište, nakon što je zbog povrede propustila drugi prošle sezone.

Ona je 29. januara na dvoranskom mitingu u Beogradu, osvojila drugo mjesto sa preskočnih 190 centimetara, dok je 15. februara bila zlatna na dvoranskom prvenstvu Balkana.

Kao osmoplasirana završila je nastup na prvenstvu Evrope u dvorani u holandskom Apeldronu, na šampionatu Balkana u Volosu osvojila je srebrnu medalju (191), dok je na Igrama malih zemalja Evrope, u Andori trijumfovala sa preskočenih 185 centimetara.

Bila je zlatna na šampionatu Crne Gore, kao i na međunarodnom atletskom mitingu u Beogradu, dok joj je srebrna medalja pripala na međunarodnom atletskom mitingu u Klaverbladu.

Vuković će na zaletiše sjutra u 12 sati i 15 minuta.

Ona je jedina predstavnica Crne Gore na SP, a u Tokiju otputovala je sa trenerom Dimitriosom Vasilikosom.