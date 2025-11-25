Iza najbolje naše atletičarke jedna je od najuspješnijih sezona u njenoj bogatoj sportskoj karijeri

Krovna sportska institucija u Crnoj Gori je poslala dopis nacionalnim savezima da predlože kandidate za nagrade, sa krajnjim rokom do 5. decembra.

Prvi je, prema nezvaničnim informacijama to uradio Atletski savez Crne Gore, koji je predložio Mariju Vuković za najboljeg sportistu Crne Gore u 2025. godini.

Marija je tokom sezone ostvarila izvanrednu stabilnost i kontinuitet, potvrdivši status sportistkinje na koju se Crna Gora može ponositi. Njeni plasmani na najznačajnijim međunarodnim takmičenjima, pobjede na mitinzima te rezultati blizu ličnog i nacionalnog rekorda učvrstili su je na mapi svjetske atletike. Posebno se ističu impresivni skokovi iz ljetnje faze sezone, kojima je još jednom demonstrirala visoki nivo forme i mentalne spremnosti, piše RTCG.

Na Svjetskom prvenstvu u Tokiju, Marija se plasirala u finale, pošto je u kvalifikacijama preskočila 1,92 m, što je njen najbolji rezultat sezone. U finalu je ostvarila skok od 1,88 m, završivši takmičenje na 12. mjestu. Na Evropskom dvoranskom prvenstvu u Holandiji, u Apeldornu, Marija je preskočila 1,89 m u kvalifikacijama i plasirala se u finale, u kojem je osvojila osmo mjesto. Na dvoranskom prvenstvu Balkana u Beogradu, Marija je osvojila zlatnu medalju sa skokom od 1,80 m. Prethodno se, upravo u prijestonici Srbije vratila snažno na sportsku scenu nakon povrede i na "Belgrade Indoor Meeting-u" osvojila drugo mjesto skokom od 1,90 m. Srebrom se okitila i na Balkanskom prvenstvu u grčkom gradu Volos, gdje je u finalu preskočila 1,91 m, najznačajniji su rezultati Marije Vuković u 2025. godini.

Iz Atletskog saveza Crne Gore je u predlogu upućenom Crnogorskom olimpijskom komitetu još istaknuto da je Marija osvojila prvo mjesto na Igrama malih zemalja u Andori 29. maja, prvo mjesto na Ekipnom prvenstvu Evrope u Mariboru 25. juna, da je osvojila titulu šampionke Crne Gore u Pljevljima 20. jula, kao i da je trijumfovala na više međunarodnih takmičenja: na “Irakleioi Agones, Tasoula Kelesidou indoor track” u Solunu 11. januara sa 1,85 m, na Šampionatu Grčke u dvorani 22. februara sa 1,83 m, na “Vergotia 2025, Municipal Stadium, Lixouri” 10. maja sa 1,85 m i na atletskom stadionu na Banjici u Beogradu 7. avgusta na “Serbia Athletics Meeting-u” sa 1,90 m, prenosi RTCG.

"Marija je u ovoj godini nastupila na 19 medjunarodnih takmičenja – osam u dvorani i 11 na otvorenom. Njen najbolji rezultat ostvaren na Svjetskom prvenstvu u Tokiju 1,92 m vrijedi po tablicama Svjetske atletike 1.140 bodova. Na rang listi Evropske atletske federacije Marija se nalazi na 12. mjestu, a na tablicama Svjetske atletske fedetacije na 17. poziciji, saopšteno je iz Atletskog saveza Crne Gore.