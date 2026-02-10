Danil Medvedev izgubio živce u Roterdamu zbog uslova koji su "namješteni" za Alkaraza i Sinera, ne i za druge igrače.

Ruski teniser Danil Medvedev izgubio je u prvoj rundi turnira u Roterdamu od Iga Umbera (2:1), što i nije iznenađenje ako se uzme u obzir koliko je bio nervozan. Medvedev je bio vrlo bijesan zbog "Head" loptica koje se koriste na turniru u Holandiji, sve vrijeme je pridikovao kod sudija, žalio se i supervizoru, šutnuo je čak i reklamu kraj terena, tako da je ovo ko zna koji put po redu da je napravio skandal.

Da li je bio u pravu? Možda i jeste. Medvedev se žalio da ne može da servira jer loptice nisu "dovoljno okrugle", dok je poslije meča rekao da teniski turniri sve ovo rade zbog najboljih tenisera Karlosa Alkaraza i Janika Sinera kojima ipak odgovaraju ovakvi uslovi.

"Mislim da to u suštini ide u korist igračima koji mogu da izvuku snagu iz 'mrtvih lopti'. Neki u tome imaju bolji kvalitet, neki nemaju. Zapravo, dva najbolja igrača u tome - oni su već najbolji igrači na svijetu", rekao je Danil Medvedev jasno poručujući da smatra da se to radi zbog Sinera i Alkaraza: "i siguran sam da bi to bili i bez ovih lopti, ali sad sa ovim lopticama... Oni su jedini koji mogu da generišu nevjerovatnu snagu. To im daje dodatnu prednost."

"Ja pokušavam da se borim sa onim što imam. Mnogo treniramo. Pokušavam da dobijem tu snagu, koju nikada nisam imao još od mladosti, zbog moje građe. Bilo je čak i testova mišića koji mjere snagu i eksplozivnost, i ja zapravo nemam tu eksplozivnost. Mogu da generišem dosta snage kada idem kroz loptu, ali ne i kada je lopta - mrtva."

"Sklonite ove loptice"



Danil Medvedev je uspijevao da pogodi samo 58 odsto prvih servisa, dobijajući tek 83 odsto tih poena, odnosno samo 43 na drugi servis. Napravio je devet duplih grešaka i iskoristio je samo jednu od osam brejk-lopti, napravivši čak 42 neiznuđene greške i 17 vinera. Zato je bio bijesan kao ris.

"Ove lopte su užasne. Molim vas, izbrišite ove j**ene lopte iz j**enog života. Te lopte su napravljene za... ljude koji vole da ugađaju... Ljude koji vole da ugađaju uz malo pljuvačke", vikao je Danil Medvedev.

Bilo već optužbi za Alkaraza i Sinera

Interesantno je da ovo nije prva optužba na račun Janika Sinera i Karlosa Alkaraza, pošto je ranije i Rodžer Federer pričao o tome da se "namješta" za njih dvojicu da igraju završnicu svih turnira.

"Razumijem da direktori turnira na osnovu svojih instrukcija pokušavaju da učine terene sporijim. To čini da teniserima bude neophodno da pogađaju nevjerovatne 'vinere' da bi pobijedili Sinera. Da je teren brz, onda bi im bilo potrebno samo nekoliko dobro plasiranih pogodaka da bi pobijedili", kazao je Federer, a prenio italijanski list "Korijere dela sera".

"Direktori turnira se vode logikom: 'Radije ću imati Sinera i Alkaraza u finalu, shvatate?' Na neki način, to koristi tenisu."