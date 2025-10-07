Danil Medvedev komentarisao uslove u Šangaju koji izgleda samo njemu prijaju, dok se Novak Đoković muči kao rijetko gdje. Zato je reagovala i Jelena Đoković.

Veliki broj tenisera žalio se na vremenske uslove na mastersu u Šangaju, veliki broj njih već je morao i da odustane, ali ima i onih kojima to prija. Bar tako tvrdi ruski teniser Danil Medvedev koji se plasirao u osminu finala pobjedom nad Alehandrom Davidovič Fokinom (6:3, 7:6), poslije čega je raspoložen stao pred TV kamere.

Dok su njegove kolege jedva disale i teško dolazile do riječi, kamoli do osmijeha, Danil Medvedev je objasnio da mu se sviđa da igra u uslovima kakvi su sada u Šangaju jer uživa da pati.

"Veoma je vlažno večeras - oko 85 procenata... Da, nije bilo lako, ni meni ni njemu. Zapravo, volim ovaj turnir jer sam neko ko, kada je temperatura iznad recimo 28 stepeni, već počinje da pati. Mnogi momci ne - oni pate tek kad je oko 33 i vlažno. Dakle, da, ja patim na mnogim turnirima. Ovde dakle svi pate, pa me to dovodi u slične uslove kao i ostale i zbog toga sam zadovoljan", kazao je uz osmijeh Danil Medvedev.

Na ovaj način Medvedev je "pecnuo" i Novaka Đokovića koji se među prvima žalio na uslove u Šangaju, a interesantno je da je Rusovu poruku već vidjela supruga Jelena Đoković i nasmijala se.

Interesantno je da je Jelena Đoković nije ovoga puta uz supruga u Šangaju i viđena je na jednom modnom događaju gdje je i te kako privukla pažnju svojim stajlingom. Pogledajte kako je Jelena Đoković blistala u opremi "Lakost" koju inače Nole godinama već nosi na turnirima:

Podsjetimo, Novak Đoković će za mjesto u četvrtfinalu mastersa u Šangaju igrati danas oko 12.30 protiv Haumea Munara. Ovog puta nadamo se da mu vremenske prilike neće praviti probleme, ali je to malo vjerovatno...

"Pričao sam već da su uslovi isti za sve, ali je zaista brutalno. Vlažnost vazduha je veća od 80 odsto iz dana u dan. Svi moramo sa tim da se nosimo. Za mene je to malo veći izazov zbog godina. Hanfman je odigrao sjajan meč, jedan moj osrednji gem bio mu je dovoljan da osvoji set. Odlično je servirao, nisam uspio da 'pročitam' njegov servis, snažno je udarao svaku lopticu", rekao je Đoković poslije pobjede u trećem kolu.