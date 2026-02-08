Slovenka se teško mirila sa saznanjem da njena prva olimpijska medalja nije zlatna.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Slovenačka ski-skakačica Nika Prevc (20) osvojila je u subotu srebro, iako je bila najveća favoritkinja takmičenja na maloj skakaonici na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Za samo 1,1 poen Slovenku je pobijedila Norvežanka Ana Odin Strom, osvojivši 267,3 poena i skočivši 100, pa 101 metar na takmičenju u Predacu, gdje su svi očekivali nastavak dominacije Nike Prevc.

Nika Prevc je bila barjaktarka Slovenije zajedno sa rođenim bratom Domenom na otvaranju ZOI, a imaće narednu šansu da osvoji zlato 15. februara, na velikoj skakaonici. Takođe, u utorak će upravo sa bratom Domenom skakati u "miksu" i biće to još jedna prilika da se popne na najviše postolje.

Neuspjeh u borbi protiv Norvežanke ju je izuzetno zabolio i vidjelo se to i prema njenim suzama poslije posljednjeg skoka Ane Odin Strom, a i prilikom dodjele medalja. Njoj je pripala srebrna i svako je mogao da vidi da joj nije bila dovoljna.

Nika Prevc je dvostruka osvajačica Svjetskog kupa i ovo je bila njena prva olimpijska medalja.