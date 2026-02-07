Dominantna Slovenka nije osvojila zlatnu medalju na maloj skakaonici na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.
Norvežanka Ana Odin Strom (27) osvojila je zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini u skokovima na maloj skakaonici, ispred Slovenke Nike Prevc (20). Nova šampionka izborila je najsjajnije odlučje posljednjim letom, pobijedivši Niku Prevc za 1,1 poena. Bronzu je osvojila Japanka Nozomi Marujama (27).
- Ana Odin Strom - 267,3 poena
- Nika Prevc 266,2
- Nozomi Marujama - 261,8
Letjela je Nika Prevc preko 98 i 99,5 metara, ali nije bilo dovoljno. Norvežanka je preletjela 100, pa posljednjim skokom 101 metar, što je bilo dovoljno za zlato ispred Slovenke i ispred Japanke Marujame, koja je skočila 97 i 100 metara.
Šta sada čeka Niku?
Najbolja skakačica Svjetskog kupa nije uspjela da potvrdi svjetsku dominaciju, mada je pred njom još takmičenja u Italiji - na velikoj skakaonici (na kojoj je manje prostora za ovakva iznenađenja), a boriće se za zlato i u miks, kao i u miks-ekipnu konkurenciju, u kojoj skaču zajedno muškarci i žene iz iste reprezentacije.