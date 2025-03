Nika Prevc je oborila svjetski rekord u ski skokovima sa 236 metara.

Izvor: Youtube/Greg's court

Nakon dominacije na Svjetskom prvenstvu u ski skokovima Nika Prevc je nastavila da dominira. Iako je već odavno osvojila Kristalni globus za pobjednicu Svetskog kupa ove sezone sada je uspjela da obori svjetski rekord. Na takmičenju u Norveškoj je u dva skoka uspjela da na treningu doskoči do 236 metara što je novi svjetski rekord kada su žene u pitanju.

Ova 19-godišnjakinja je u Vikeršundu čak dva puta skočila do svjetskog rekorda i to u prvom i trećem skoku. Nedavno je uspjela da drugi put zaredom uzme kristalni globus, kada je u Oslu došla do 12. pobjede u ovoj sezoni. Malo ko je uspio da je nadskoči, a malo prije 20. rođendana sebi je poklonila ovaj nevjerovatan skok.

Do sada je svjetski rekord držala Norvežanka Slije Opset, trostruka osvajačica zlata na Svjetskim šampionatima. On je bio prilično kraći pošto je ona uspjela da skoči 230,5 metara u Vikeršundu u martu 2024. godine. Nije ovo izdržalo ni godinu dana, prije nego što je Nika uspela da obori rekord. Pogledajte kako je skočila, njena brzina pri izlasku sa rampe bila je 101,8 kilometara na čas:

WORLD RECORD JUMP BY NIKA PREVC#fisskijumpingpic.twitter.com/i5LBO4hnZP — Viessman FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping)March 14, 2025

Ko je Nika Prevc?

Mlada šampionka je izdanak vjerovatno najveće slovenačke sportske porodice. Veliki su Luka Dončić, Primož Roglič, braća Dragić, Jan Oblak i mnogi drugi slovenački sportisti, ali niko nije ni prići porodici Prevc. Svi su se bavili ili se bave ski skokovima, a tu su braća Peter, Cene i Domen, kao i sestra Nika. Iako joj je tek 19 godina ona je već najuspešnija, iako su ostala braća jako uspješna i poznata.

(MONDO, N.L.)