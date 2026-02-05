Argentinski teniser Federiko Korija stao u odbranu Novaka Đokovića za kog kaže da je pomogao slabije plasiranim igračima i igračicama.

Novak Đoković najveći je teniser svih vremena zbog rezultata koje je postigao, ali ne samo zbog toga. Đoković pokušava i da "popravi tenis" i ispravi sve one nepravedne stvari koje viđamo godinama u njegovom sportu, pa zbog toga ni u 39. godini ne odustaje i još je na terenu.

Između ostalog, Đoković se izborio da njegove kolege, koje su slabije plasirane na ATP i WTA listama, dobijaju više novca i da mogu bolje da žive od tenisa, dok je sve do skoro vodio i sindikat PTPA koji je bio kontra-teža krovnim organizacijama.

Upravo zbog toga argentinski teniser Federiko Korija ne može da razumije kritike na Đokovićev račun. Neshvatljivo mu je da je Đoković najčešće najkritikovaniji u javnosti, iako se trudi da popravi tenis i igračima poput njega olakša život, odnosno ne može da razumije da ga napadaju i oni zbog kojih "ima za hljeb".

Ko je Federiko Korija? Argentinski teniser iz Rosarija ima 33 godine i najbolji plasman mu je 49. mjesto na ATP listi. Trenutno je 198. na svijetu i najveći uspjeh mu je treća runda Rolan Garosa. U karijeri je zaradio oko tri miliona dolara.

"Kada pročitam neke kritike, poludim... Ljudi, pa taj čovjek, koji se bori da bude najveći svih vremena, istovremeno se borio i za prava igrača, da sve više ljudi zarađuje više novca", rekao je Korija.

Korija je takođe otkrio da su se mnoge od tih rasprava vodile daleko od očiju javnosti: "Imali smo grupu igrača u velikim četovima, slali poruke i raspravljali se kako bismo zarađivali više novca. Od onoga što jedan grend slem turnir generiše, igračima se tada isplaćuje samo 17 odsto. To je sport koji najmanje raspodjeljuje igračima", poručio je Argentinac i objasnio da se to dijeli na sve discipline - muškarce, žene, dublove.

"Đoković je uvijek bio tu, na čelu. Želio je da stvori nešto odvojeno od ATP-a sa PTPA, to je bilo udruženje koje se bori za prava igrača. Čak i samim pritiskom učinio je da se stvari znatno poboljšaju. Po mom mišljenju to smo dobili zahvaljujući njegovom pritisku", rekao je Korija.

Zašto je Đoković napustio PTPA?

Krajem prošle godine odjeknula je vijest da je Novak Đoković napustio PTPA organizaciju čiji je bio suosnivač zajedno sa kolegom Vasekom Pospišilom. Nije želio previše da širi temu Đoković, da bi na Australijan openu objasnio da je to potez koji je morao da povuče.

"Bilo mi je teško da donesem takvu odluku, jer sam jedan od osnivača sa Vasekom Pospišilom. I on i ja smo dali i srce i dušu i energiji kada smo osnivali sindikat 2020. godine. Zajedno smo ostvarili neke stvari i od prvog dana smo imali jednu misiju. Htjeli smo da napravimo asocijaciju koja će da omogući igračima da imaju jači glas i da pomognu igračima da žive od ovog sporta. Pričam tu o igračima nižeg ranga pošto ima hiljade igrača na svijetu", rekao je Novak u Melburnu.

"Sjedimo ovdje i pričamo o višemilionskom čeku koji dobija pobjednik, ali ne pričamo o bazičnom nivou, tamo su prave muke. To je bila moja namjera 2020. godine kada sam počeo sa PTPA i tada sam bio prvi igrač svijeta. Htio sam da koristim moj glas, platformu, da utičem na najpozitivniji mogući način, da se borim za nižerangirane igrače. Bio sam ranije u Savjetu igrača ATP, u toj strukturi, bio sam i predsjednik četiri-pet godina i znam kako sistem funkcioniše i mogu da primjetim da nas je taj sistem iznevjerio i da mora da se promijeni u vidu strukture i načina na koji je vođen."

"Kao što sam rekao, nije mi bilo lako da napustim PTPA, ali sam morao to da uradim... Jer sam smatrao da se moje ime koristi čak i previše u svakom mogućem članku ili vidu komunikacije. Kada god ljudi misle na PTPA misle da je to moja organizacija, što je loša ideja od samog početka. To je namijenjeno da bude organizacija svih igrača i tenisera i teniserki."

