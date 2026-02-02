Legendarni Rod Lejver čestitao je Novaku Đokoviću zbog finala Australijan opena

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nije uspio da po 11. put u karijeri podigne trofej na Australijan openu, ali i pored toga njegovo učešće u finalu prvog grend slema u sezoni bilo je nevjerovatno. Čestitke na račun Srbina stizale su sa svih strana, a jedan do onih koji je podijelio utiske bio je i legendarni Rod Lejver (87).

Najprije je Rod Lejver čestitao osvajaču turnira u Melburnu i zvanično najmlađem teniseru koji je kompletirao sve četiri grend slem titule - Karlosu Alkarazu. "Čestitke na prvoj tituli na Australijan openu i još jednom grend slem peharu, Karlose. Tvoj talenat, hrabrost i radost igre osvjetljavaju naš sport", napisao je Rod Lejver.

Potom se biranim riječima obratio i najboljem svih vremena. "Novače, ono što ti i dalje donosiš tenisu je nevjerovatno. Hvala ti zbog izuzetne dvije nedjelje i na postavljanju standarda kojem se svi divimo", napisao je Rod Lejver.

Šta je odgovorio Novak Đoković?

Srpski teniser ubrzo je odgovorio legendarnom Lejveru, samo je kratko napisao: "Legendo, hvala".

I naravno riječ je o Legendi, pošto je Rod Lejver u karijeri 11 puta bio šampion grend slem turnira, po tri puta na Australijan openu i Vimbldonu i po dva puta na US openu i Rolan Garosu. Bio je svjetski broj jedan i simbol Australije, te tako najveći stadion u Melburnu na kojem se igraju mečevi ponosno nosi njegovo ime.

Novak Đoković možda nije uspio da postane najstariji osvajač grend slema sa 38. godina, ali meč koji je pokazao u polufinalu, a onda i u finalu nagovještavaju da je godina pred Srbinom duga, ali i uspješna. U Sezoni za nama nije uspio da obezbijedi nijednu borbu za titulu na velikim turnirima - pošto je susrete završavao u polufinalima na sva četiri turnira, dok je početkom nove sezone već stigao do finala.