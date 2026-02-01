Nekada najbolji svjetski dubl igrač Pol Meknami nahvalio je Novaka Đokovića i njegov nastup na Australijan openu. Ipak, nada se da neće biti poslendnji.

Izvor: Eurosport printscreen

Iako je Novak Đoković izgubio finalni meč Australijan opena od Karlosa Alkarasa, oduševio je cjelokupnu tenisku javnost. Posebno je oduševljenje izazvalo to što je prethodno u polufinalu eliminisao Janika Sinera, kao i otpor koji je pružio trenutnom broju jedan na svijetu.

Nekadašnji svjetski broj jedan u dublu Pol Meknami naširoko je hvalio srpskog tenisera, ističući da, i pored poraza, Novak nema zbog čega da bude nezadovoljan.

„Večeras je pobijedio bolji teniser, ali Novak ne može biti ponosniji na svoj nastup i uloženi napor. Kakav turnir, kakav četvrti set od najvećeg ikada. Sve čestitke Karlosu na karijernom grend slemu. Njegov tenis je nevjerovatan i privilegija ga je gledati“, napisao je Meknami odmah nakon završetka meča.

Nakon što je čuo Novakove riječi poslije prijema pehara za drugo mjesto, srpski teniser je dodatno oduševio čuvenog Australijanca.

„Poslije Novakovih ljubaznih riječi mogu samo da se zapitam hoćemo li ga opet gledati ili ne. Ako to ne bude slučaj — Novače, bila je privilegija gledati te kako igraš, upoznati te i vidjeti kakva si osoba, i u Pertu i u Melburnu. Ti si ukras ovog sporta, ti si najveći ikada. Šta god da se desi, hvala ti“, napisao je oduševljeni Pol Meknami.

Ko je Pol Meknami?

Veteran koji sada već ima 71 godinu bio je najbolji dubl igrač svijeta početkom osamdesetih. Kao sinlg teniser uspio je da osvoji dvije titule, a na Australijan openu je došao do polufinala. Kao dubl igrač je osvojio dva Australijan opena i dva VImbldona. U miksu je takođe osvojio Vimbldon 1985. godine.