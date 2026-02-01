Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković sumirao je utiske posle finala Australijan opena objavom na društvenim mrežama

Izvor: EPA/JOEL CARRETT

Srpski teniser Novak Đoković možda nije uspio da osvoji 25. grend slem titulu u karijeri i ponovo ispiše nove stranice istorije, ali svakako je u finalnom meču Australijan opena doprinio njenom stvaranju. Karlos Alkaraz je postao najmlađi teniser u istoriji koji je kompletirao sva četiri grend slema, a Novak Đoković je nakon brojnih izjava i konferencije za medije sumirao utiske u objavi na društvenim mrežama.

Baš kao što je i najavljeno, bio je to spektakl u Melburnu – susret jednog od najstarijih tenisera na turu i jednog od najmlađih. Uprkos razlici u godinama, gledali smo sjajan tenis, legende i, po svemu sudeći, buduće legende. "Bitka za sva vremena. I bitka svih generacija. Dao sam sve od sebe, ali to nije bilo dovoljno u ovom meču", napisao je Novak Đoković uz fotografiju sa dodjele priznanja nakon finala Australijan opena.

"Bravo, Karlose, mali titane, mladi čarobnjače iz Oza. Dostojan šampion, ogroman talenat, divna osoba i čovjek koji ispisuje istoriju", pohvalio je Đoković rivala u finalu.

Novak je gospodario Australijom, na tom mjestu osvojio je nevjerovatnih 10 titula. Red je bio da se nakon finala zahvali i turniru na kojem je ostavio najveći trag. Domaćima je poručio da će se vratiti.

"A, Australijo, toliko ljubavi... Nema mjesta poput 'srećnog slema' i nema bolje atmosfere od one koju sam doživio u posljednja dva meča. Zauvijek sam zahvalan. Vidimo se uskoro", poručio je Novak Đoković – navijačima, ali i samom turniru.