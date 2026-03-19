Finska je i ove godine proglašena za najsrećniju zemlju na svijetu, deveti put zaredom, saopštio je Centar za istraživanje blagostanja na Univerzitetu u Oksfordu, koji je objavio najnoviji Izvještaj o svetskoj sreći.

Kako se navodi, izvještaj pruža uvid u stanje zadovoljstva i percipiranog kvaliteta života ljudi širom svijeta.

Procjena uključuje faktore kao što su ekonomski učinak zemlje, zdravlje, osjećaj slobode, velikodušnost njenih ljudi i percepcija korupcije, prenosi Dan.

Druga zemlja na listi je Island, a slijede Danska, Kostarika i Švedska. Među prvih deset još su i Norveška, Holandija, Izrael, Luksemburg i Švajcarska. Na listi je ukupno 147 zemalja, a na dnu je Avganistan.

Crna Gora je zauzela 60. mjesto.

Što se tiče zemalja bivše Jugoslavije, Slovenija je 18. na listi najsrećnijih zemalja svijeta, BiH 47, Srbija 30, Hrvatska 70, a Sjeverna Makedonija 82. na listi.