"Ugojila sam se 10 kg, ošišala se i anksiozna sam": Bivša Kebina snajka je teško podnijela razvod, šokirala snimkom

Sofija Dacić našalila se na sopstveni račun na društvenim mrežama.

Pjevačica Sofija Dacić, bivša supruga Igora Kojića, oglasila se putem Tik Tok profila i otkrila da se nakon razvoda ugojila i ošišala na muško.

Bivša supruga Igora Kojića , sina pjevača Dragana Kojića Kebe, koji je nakon razvoda zaljubljen do ušiju, privukla je pažnju javnosti objavom na društvenim mrežama, gdje je na duhovit način prokomentarisala svoj život nakon razvoda.

Sofija je putem platforme Tik Tok podelila šaljiv snimak u kojem je istakla šta je, kako kaže, "dobila" posle kraha braka.

U opisu videa kratko i ironično je poručila:

"Dobila sam 10 kilograma, ošišana na muško i anksiozna, ako razmišljaš o razvodu ovo je tvoj znak", napisala je ona.

Njena objava izazvala je brojne reakcije pratilaca, koji su u komentarima prepoznali dozu humora, ali i iskrenosti u njenim riječima.

Podsjetimo, Igor i 15 godina mlađa Sofija razveli su se u avgustu prošle godine, a ona je po svemu sudeći nakon razvoda nastavila da živi slobodnijim tempom, što je kako se šuškalo i bio glavni kamen spoticanja u njihovom odnosu.

