Sjednica Skupštine Glavnog grada je zakazana za sjutradanas, na kojoj će odbornici razmatrati više važnih tačaka, uključujući kadrovska rješenja, socijalne mjere i status lokalnog parlamenta.

Na dnevnom redu, između ostalog, nalazi se određivanje vršioca dužnosti sekretara Skupštine, kao i predlog odluke o subvencionisanju dijela troškova produženog boravka za djecu na teritoriji glavnog grada, prenosi CdM.

Odbornici će raspravljati i o predlogu odluke o skraćenju mandata Skupštine Glavnog grada, kao i o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju lokalnog javnog emitera Radio televizija Podgorica.

U okviru sjednice biće konstatovane i ostavke sekretara Skupštine Miloš Giljen i odbornice Zdenka Popović.

Pred odbornicima će se naći i izvještaj Izborne komisije o popuni upražnjenog odborničkog mjesta, kao i više amandmana koje su podnijeli odbornici i odborničke grupe, nakon čega će uslijediti izjašnjenje o njima.