Na dnevnom redu, između ostalog, nalazi se određivanje vršioca dužnosti sekretara Skupštine, kao i predlog odluke o subvencionisanju dijela troškova produženog boravka za djecu na teritoriji glavnog grada
Sjednica Skupštine Glavnog grada je zakazana za sjutradanas, na kojoj će odbornici razmatrati više važnih tačaka, uključujući kadrovska rješenja, socijalne mjere i status lokalnog parlamenta.
Na dnevnom redu, između ostalog, nalazi se određivanje vršioca dužnosti sekretara Skupštine, kao i predlog odluke o subvencionisanju dijela troškova produženog boravka za djecu na teritoriji glavnog grada, prenosi CdM.
Odbornici će raspravljati i o predlogu odluke o skraćenju mandata Skupštine Glavnog grada, kao i o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju lokalnog javnog emitera Radio televizija Podgorica.
U okviru sjednice biće konstatovane i ostavke sekretara Skupštine Miloš Giljen i odbornice Zdenka Popović.
Pred odbornicima će se naći i izvještaj Izborne komisije o popuni upražnjenog odborničkog mjesta, kao i više amandmana koje su podnijeli odbornici i odborničke grupe, nakon čega će uslijediti izjašnjenje o njima.