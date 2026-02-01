Danska je kompletirala titule, sada je šampion Evrope, svijeta i pobjednik Olimpijskih igara. Ovo je dominacija kakva se ne pamti.

Danska je tim kome nema premca! Nakon osvajanja Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine uzeli su zlato na Svetskom prvenstvu 2025. godine, a sada su konačno prvi put nakon Beograda 2012. godine postali prvaci Evrope.

Posle velike borbe potvrdila je Danska dominaciju i u finalu Evropskog prvenstva je savladala Njemačku 34:27 (18:16) i tako je postala šampion Evrope. Treba dodati da su Danci i pred Olimpiskh igara osvojili zlato na Svetskom prvenstvu 2023. godine.

Danci, predvođeni Simonom Pitlikom i Matijasom Gidselom, vodili su cijeli meč, a iako su Kevin Meler i Emil Nilsen dobro branili, zasjenio ih je fantastični Andi Volf. “Veliki Zli Vuk” branio je gotovo nemoguće i držao svoj tim u igri do samog kraja. Ipak, tim Alfreda Gislasona morao je da se zadovolji srebrom.

Andi Volf je imao 15 odbrana, Meler 9, a Nilsen 7. Najefikasniji kod Danske bio je Pitlik sa 8 golova, po 7 su postigli Hansen i Gidsel, dok je kod Njemačke po 5 golova upisano Goleu, Knoru i Grgiću.

Treće mjesto osvojila je Hrvatska. Iako je Omar Ingi Magnuson postigao 12 golova, Island nije mogao protiv Hrvata u borbi za bronzu, pa je završilo 34:33 (19:17) za Hrvatsku.

Finale su sudili Crnogorci Ivan Pavićević i Miloš Ražnatović, koji su odradili izuzetno zapažen posao!