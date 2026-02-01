Šampionski govor Karlosa Alkaraza u kome je posebno govorio o Novaku Đokoviću i ukazao mu čast.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Novak Đoković nije uspio da osvoji 11. put Australijan open, odnosno nije stigao do 25 grend slema pošto ga je danas u finalu pobijedio Karlos Alkaraz. Gledali smo sjajno finale koje je trajalo više od tri sata, a u njemu se ipak daleko mlađi bolje snašao i zasluženo je došao do svog sedmog grend slema i istovremeno ispisao je istoriju kao najmlađi koji je osvojio karijerni grend slem.

Vidjeli smo da je Đoković ukazao veliku čast Alkarazu tako što mu je prvi prišao i čestitao, potom se još na sjajan način obratio njemu i njegovom timu, da bi potom Španac pokazao kakav je šampion uzvrativši na isti način. Kada je podigao pehar, prvo je htio da se obrati najvećem ikada.

"Prvo hoću da pričam o Novaku... To što ti pričaš i radiš je inspiracija ne samo za tenisere, nego za sportiste i sve širom svijeta, samo pokazuješ kako se pravi trud isplati i igraš još na tom nivou. Ja toliko uživam dok te gledam. Za mene je čast da dijelim svlačionicu sa tobom, teren, hvala ti na onome što radiš, ovo je jako inspirativno za mene", rekao je mladi Alkaraz koji je sa 22 godine uspio ono što nije ni Đoković.

"Mom timu hoću da kažem da niko ne zna koliko smo radili da dođemo do ovog trofeja. Toliko smo ga jurili...", dodao je Alkaraz koji je takođe imao šta da kaže i Rafaelu Nadalu.

Prvo smo čuli kako se Nadalu obratio Đoković, da bi potom i Alkaraz rekao da mu je drago što je došao da ga gleda kako piše istoriju, podsećajući da nije imao sreće da njih dvojica "ukrste rekete" duže pošto je Španac otišao u penziju zbog povrede tokom 2024. godine.