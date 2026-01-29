Posle gnevne konferencije selektora Hrvatske Dagura Sigurdsona EHF je morao da se oglasi i da se brani od njegovih napada. Pominjali su iz EHF-a dva prvenstva koje je organizovala Hrvatska, vjerovatno u namjeri da "bocnu" Hrvate i Dagura.

Selektor Hrvatske Dagur Sigurdson nije želio da ćuti i digao je prašinu svojim istupom pri dolasku u Herning. Selekcija Hrvatske je grupnu fazu Evropskog prvenstva igrala u Malmeu i kada je završila kao prva vidjeli smo da su došli u Dansku gdje su morali da ostanu u autobusu. Nije to jedina muka ovog tima.

"Nisam imao vremena razmišljati o utakmici. Došli smo u Herning u 14:30 i onda sam morao da dođem ovdje. To je smiješno. Nismo locirani u blizini dvorane. Vozio sam se 35 minuta za ovaj cirkus, i onda se 35 minuta moram vraćati nazad. Biće 18 sati kad se vratim.

Nisam mogao da održim trening s ekipom. Ovo je potvrda da EHF ne mari o igračima i ekipama. Oni su kao fast fud. Ne mare za kvalitet, već samo prodaju. Naprave dobar šou i dobru pres konferenciju. Nema veze što smo imali vožnju od 4 sata iz Malmea. Bili smo u grupi u Malmeu i imali smo dva dana manje od ostalih da odigramo sedam utakmica. Ko zna išta o sportu zna da je to previše za igrače.

Morali smo da igramo dvije utakmice u 22 sata. Sledeće jutro nas ubace u autobus kao kokoške i dobace dovde gdje smo jako daleko od svega. Onda sam moramo da dođem ovdje da odradim pres konferenciju. Mi smo u polufinalu. Ovo je šokantno i skandalozno. Hvala vam svima. Biću sretan kada budem mogao da odem. Samo mi recite kad mogu", rekao je Sigurdson i nastavio.

"Mi nemamo resurse za rešavanje situacije. Ona je jednostavno takva kakva je. Planiranje je nevjerovatno. Igramo dva dana zaredom, imamo dan manje za odmor i još imamo i putovanje. Ostale ekipe su smještene u hotelu i imaju bolju pripremu za polufinale.

Ovo je alarmantno i ne prihvatam takav pristup. Znam da je teško, ali kada postane nepošteno prema nekima, moram da se javim. Dosad se nismo žalili, ali kada se probudiš i moraš da odradiš ovoliko putovanje, to nije u redu. I onda još na to sve moram da dođem na ovu pres konferenciju. Nemoguće je imati kvalitetan trening pod tim okolnostima. Nadam se da će sjutra biti bolje, ali čini se da im je samo stalo do spektakla. Nadam se da će sjutrašnja utakmica biti dobra", kazao je.

Javio se i Josip Šimić

"Mi smo igrači toliko fokusirani da drukčije gledamo situacije. Normalno je da smo iscrpljeni, ali to znamo i iz klubova. Mi smo fokusirani i to za nas nije nešto o čemu razmišljamo 24 sata. Moramo da odigramo utakmicu, nemamo izbora."

EHF izdao saopštenje

Nije ćutao ni EHF. Nekoliko sati nakon istupa Dagura Sigurdsona su se oglasili i poslali medijima saoopštenje. Bilo je i "bockanja" Hrvata sa pominjanjem Evropskog prventva koje su oni organizovali i Svetskog prvenstva prošle godine koje je dijelom održano u Zagrebu.

"EHF razumije kritike rasporeda šampionata. Raspored EHF Eura je dogovoren između organizatora i EHF-a mnogo prije početka šampionata. U ovom procesu svi relevantni akteri i bord koji zastupa nacionalne saveze su bili uključeni. Raspored je bio poznat timovima nakon žrijeba više od šest meseci pred početak turnira.

Bilo je jasno da su timovi koji dolaze iz Malmea u izazovnoj situaciji. Kako god, mora biti navedeni da su se i na prethodnim šampionatima timovi susretali sa sličnuim rasporedom. Recimo na Evropskom prvenstvu 2018. godine održanom u Hrvatskoj.

Što se tiče timskog hotela u Silkeborgu EHF i organizacioni komitet su za sada dobili samo pozitivne komentare. Silkeborg je izabran kao timski hotel od strane hrvatske delegacije i ima identične uslove kao i njemački smeštaj. Hrvatska delegacijja je o tome obaviještena u sredu uveče. Nešto duža putovanja na međunarodnim takmičenjima nisu nepoznanica. Na Svjetskom prvenstvu 2025. godine Hrvatska je ostajala u Karlovcu i putovala je u Zagreb na svoje mečeve. Medijski raspored je takođe određen i otkriven timovima mnogo ranije. Nakon Evropskog prvenstva 2026. godine EHF će zajedno sa organizatorima pažljivo procijeniti organizaciju šampionata i izvešćemo zaključke", navodi se u saopštenju EHF.

(MONDO, N.L.)