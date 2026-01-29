Zoran Ilić nije bio zadovoljan suđenjem nakon ispadanja Mađarske sa Evropskog prvenstva u rukometu.

Izvor: Youtube/Balkan Handball

Hrvatska je uspjela da se plasira u polufinale Evropskog prvenstva u rukometu. Nakon srebra na Svjetskom prvenstvu prošle godine sada će se za mjesto u finalu boriti sa Njemačkom i to nakon pobjede nad Mađarima 27:25 (13:15), ali nije ta pobjeda bila bez mrlja.

Vidjeli smo kako su nakon pobjede rukometaši Hrvatske pjevali pjesme Marka Perkovića Tompsona, a jedan detalj sa meča je bio posebno upečatljiv. Na samom kraju utakmice Srbin u dresu Mađarske Zoran Ilić dao je gol za izjednačenje 26:26.

Na semaforu je ostalo 39 sekundi, a sudije su mu taj gol poništile. Sudile su probijanje i opet je takva odluka donesena na štetu Mađara. Kao i u meču sa Švedskom i sada su Mađari osjetili da su oštećeni. 24-godišnji desni bek rođen u Senti je to prokomentarisao.

"Nakon što sam pogledao snimak, mislim da Mandić stoji unutar šest metara i smatram da sam postigao ispravan gol. Svi su znali da ako Hrvatska pobijedi, Švedska ispada. Mislim da igramo fantastičan rukomet, ali utakmica je odlučena na isti način kao i juče protiv Švedske. Sudija je opet malo pomogao drugoj ekipi. Ali što se može? To je sport", rekao je Ilić koji je Hrvatima dao pet golova. Drugi Srbin u dresu Mađarske Andrej Pergel dao je tri gola.

Šveđani pobjesnili kada su vidjeli

Šveđanima je taj gol Zorana Ilića mogao mnogo da znači. Da se meč završio neriješenim ishodom napravio bi se krug između Islanda, Švedske i Hrvatske u kome bi nordijske selekcije ušle u polufinale, a Hrvati u meč za peto mjesto.

"Bio je to taj posljednji napad. Odluka se činila vrlo upitnom, izgledalo je kao gol. Mislim da je Mađarska imala dosta toga protiv sebe. Vidjelo se da Rodrigez nije bio zadovoljan. Sve te 50/50 odluke, koje se obično ujednače, na kraju su išle protiv Mađarske", rekao je nekadašnji krilni košarkaš Švedske Martin Frendesje, osvajač dvije olimpijske i po četiri svjetske i evropske medalje u dresu nacionalnog tima.

U legendarna reprezentativnka Švedske Johana Ahlm se slaže. "Ova je situacija tako teška i mučna. Ne razumijem zašto nisu išli da pogledaju snimak. Ovo je prvi snimak koji vidim i čini se da on zapravo stoji izvan prostora, pa je možda i ispravno dosuđeno... Ali u žaru borbe, 30 sekundi do kraja utakmice, osjećaj je bio da je nevjerovatno nepravedno".

Jedan od najvećih rukometaša u istoriji Magnus Vislander je takođe pomenuo sudije. "Potrebna je vrlo dobra igra za prolazak dalje, ali treba imati i malo sreće u nekim trenucima. Švedska to možda nije imala protiv Mađarske, ali za Hrvate se može reći da su je imali ovdje. Sudije su dosudile upitan prekršaj u završnici kada je Mađarska postigla gol, a zatim su dopustili Hrvatskoj da jako dugo drži loptu bez podizanja ruke za pasivan napad", rekao je Magnus Vislander.