Poraz od Farskih Ostrva znači da Crna Gora nema matematičke šanse da se domogne glavne runde, pa je završila takmičenje u grupnoj fazi.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Crnogorski rukometaši doživjeli su težak poraz u Oslu, pošto su Farska Ostrva ostvarila ubjedljivu pobjedu od 37:24 i tako “lavove” poslali kući sa Evropskog prvenstva.

Nakon fenomenalne partije protiv Slovenije, u kojoj su “lavovi” postigli čak 40 golova, uslijedilo je potpuno suprotno izdanje. Farska Ostrva su od starta dominirala i kontrolisala tempo igre tokom svih 60 minuta, dok je Crna Gora bila nemoćna u napadu i slaba u odbrani.

Farani su od sredine prvog poluvremena stekli sigurnu prednost, a njihov tim Didijea Dinara nije uspio da se vrati u meč. Ovo je prva pobjeda Farskih Ostrva u istoriji velikih takmičenja.

Preostali meč u grupi, protiv Švajcarske, igra se u utorak, ali neće imati rezultatski značaj.