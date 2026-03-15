IRGC saopštila je da je u najnovijem talasu operacije lansirano 54 rakete, uključujući četiri jedinice strateške rakete "Sadžil", koje su pogodile komandne i kontrolne centre izraelskog vazduhoplovstva.

Izvor: Profimedia

"Sa sigurnošću u istinitost Božjeg obećanja, danas su teške, brze, dvostepene rakete 'Sadžil' lansirane ka komandnim i kontrolnim centrima vazdušnih operacija cionističkog režima", napisao je brigadni general Madžid Musavi, komandant Vazdušno-kosmičkih snaga Iranske revolucionarne garde, u objavi na svom X profilu.

تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ؛

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ



با اطمینان به وعده صدق الهی، امروز موشک‌های سنگین، سریع و دو مرحله‌ای#سجیل‌راهی مراکز فرماندهی و کنترل عملیات‌های هواپایۀ رژیم صهیونی شدند. — Seyed Majid Moosavi (@smajid_moosavi)March 15, 2026

Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je u okviru najnovijeg talasa operacije lansirano ukupno 54 rakete, uključujući Horamšar, Hejbar Šekan, Kadr, Emad i, prvi put, četiri jedinice strategijske rakete "Sadžil".

Prema iranskim izvorima, rakete su pogodile komandne i kontrolne centre izraelskog ratnog vazduhoplovstva, uključujući vojne i strateške objekte unutar Izraela. Fragmenti raketa pali su i u zonu američkog konzulata, bez izvještaja o žrtvama.

Sadžil je dvostepena raketa sa čvrstim gorivom dometa oko 2.000 kilometara, sposobna da pogodi ciljeve iz Natanz nuklearne zone u Iranu do Tel Aviva za oko sedam minuta.

Njena visoka brzina i manevrisanje tokom terminalne faze čine je izazovom za konvencionalne sisteme protivvazdušne odbrane. Iran je prethodno koristio samo rakete sa tečnim gorivom, dok "Sadžil" omogućava bržu pripremu i lansiranje, kao i lakši transport i skladištenje.