Ogromno iznenađenje na Evropskom prvenstvu u rukometu.

Izvor: Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

U jednom od najatraktivnijih okršaja glavne faze Evropskog prvenstva, rukometaši Španije priredili su iznenađenje u Herningu savladavši Francusku 36:32 (20:14) i time značajno zakomplikovali borbu za završnicu turnira.

Iako su raniji rezultati eliminisali "crvenu furiju" iz trke za polufinale, Španci nisu dozvolili da to utiče na njihov pristup. Na parket su izašli maksimalno motivisani, sa jasnom namjerom da odigraju meč na visokom nivou i ostave snažan utisak.

Posebnu težinu ovoj pobjedi daje činjenica da treće mjesto u grupi donosi direktan plasman na Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj, pa je duel sa Francuzima imao daleko veći značaj od običnog prestiža.

Prvih petnaestak minuta proteklo je u ravnopravnoj borbi, uz stalne smjene u vođstvu, ali je nakon rezultata 8:8 španski tim pojačao tempo i serijom od četiri uzastopna gola stekao opipljivu prednost. Od tog trenutka Francuzi su bili primorani da jure rezultat, ali su tek povremeno uspijevali da zaprijete. Razlika je uglavnom ostajala stabilna, a u pojedinim momentima narasla je i na šest golova.

Najviše se istakao Barufet, koji je sa deset pogodaka predvodio svoj tim, dok je na drugoj strani Min pokušavao da pokrene Francuze sa sedam golova, ali bez konkretnog rezultatskog efekta.

Uprkos porazu, Francuska i dalje ima realne izglede za plasman među četiri najbolje selekcije, ali će u odlučujućem kolu morati da savlada Njemačku. Španiju, s druge strane, čeka duel sa Portugalom, u kojem će pokušati da potvrdi vrijednost ove pobjede i ostane u igri za treću poziciju u grupi.

Ranije danas, Portugal i Norveška remizirali su 35:35



