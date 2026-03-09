Tusrki trener Engin Firat preminuo je na areodromu, nakon što i posle brze medicinske interevencije ljekari nisu mogli da saopšte ohrabrujuće vijesti

Izvor: Phill Magakoe / AFP / Profimedia

Turski trener Engin Firat preminuo je u 55. godini, izazvavši šok i tugu u fudbalskoj zajednici širom svijeta. Firat je preminuo na aerodromu u Istanbulu, dok se vraćao iz Libana, gdje je vodio klub Nedžme. Uprkos brzoj intervenciji medicinskog osoblja, na kraju je, nažalost, konstatovana smrt trenera.

Firatova karijera bila je međunarodno prepoznata i izuzetno bogata. Bio je poznat po tome što je turski fudbal predstavljao na raznim mjestima, radeći u zemljama poput Kenije, Irana, Moldavije, Njemačke i Južne Koreje. Njegov rad ostavio je dubok trag, a saradnja sa igračima i klubovima bila je cijenjena i van granica Turske.

Počeo je kao pomoćnik Vernera Loranta u Fenerbahčeu 2002. godine, a zatim je bio pomoćnik legendarnog Alija Daeija u iranskoj reprezentaciji. Kasnije je preuzeo selektorsku ulogu u Moldaviji i Keniji, dok su ga klubovi širom svijeta angažovali zbog njegove stručnosti i sposobnosti da razvija timove.

Firat je takođe trenirao i klubove LR Alen u Njemačkoj, Inčeon junajted u Južnoj Koreji, Sivaspor i Erčijespor u Turskoj, kao i iranske timove Saipu i Sepahan. Njegova sposobnost da prilagodi stil igre različitim kulturama i ligama učinila ga je jedinstvenim trenerom. Njegov poslednji profesionalni angažman bio je u libanskom Nedžmeu, koji je preuzeo početkom februara 2026. godine. Uprkos kratkom vremenu provedenom na klupi, Firat je ostavio utisak profesionalca posvećenog razvoju tima i unapređenju fudbala u regiji.