Srpski teniser Novak Đoković govorio je o kratkoročnoj saradnji sa poznatim doktorom Markom Kovačom.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković počinje pohod na 11. titulu na Australijan Openu u ponedjeljak protiv Španca Pedra Martineza. Prvi meč će nam dati uvid u kakvoj formi je srpski as koji je posljednji takmičarki meč odigrao 8. novembra kada je slavio u finalu turnira u Atini. Upravo u Grčkoj je odradio najveći dio priprema, a po prvi put je sarađivao sa poznatim stručnjakom Markom Kovačom.

Novak je angažovao svjetski priznatog doktora na kraći period, ali kako je rekao, nije isključeno da će sarađivati u budućnosti. Srbin u ovoj fazi karijere fokus stavlja na oporavak i što bolje planiranje aktivnosti, a cilj je da produži karijeru dokle god je to moguće.

"Radili smo samo sedam-osam dana u Atini, ali nije isključeno da ćemo raditi opet. On je veoma kvalifikovan i edukovan stručnjak za biomehaniku i kinetički lanac. To je najveći razlog zašto smo ga angažovali – jedan je od najcitiranijih stručnjaka u tenisu, izdao je dosta knjiga, drži kurseve i predavanja o tim temama. Tražili smo ljude koji su u toj oblasti najrelevanantniji i najkredibilniji, ljude koji imaju iskustvo", rekao je Đoković i dodao:

"Boris (Bošnjaković) i ja smo proveli sedam-osam dana s njim u Atini i stvarno je bilo fantastično. Imali smo prostora da radimo na određenim segmentima moje igre, što je meni uvijek prioritet. Naravno, taktika i analiza protivnika uvijek su prisutni, pogotovo kada se turniri bliži, ali kada imam vremena, svake godine gledam da radim na sebi i da unaprijedim neke segmente igre u odnosu na prethodnu godinu".

Godine čine svoje, ali Đoković radi sve što je u njegovoj moći da ostane u dobroj formi i pokuša da se nosi sa mladim generacijama.

"Pogotovo je to sada slučaj, kada osjećam da se ne krećem kao prije, možda sam izgubio nekoliko desetinki u brzini, anticipaciji, donošenju odluka na terenu – u odnosu na period kada sam dominirao tenisom, što je i normalno, to je stvar biologije. U stadijumu karijere u kojem sam sada, potrebno mi je da kompenzujem ovo što sam izgubio, da sebe unaprijedim kako bih mogao da 'sakrijem' slabosti, a da svoje prednosti naglasim – kako bih se takmičio na vrhunskom nivou sa Alkarasom i Sinerom, i sa svima ostalima", kazao je Novak.

Ko je Mark Kovač?

Marko Kovač

Ima zvanje doktora i ekspert je u oblasti fizičke pripreme i prevencije povreda. Fokus stavlja na biomehaniku i oporavak koji je jako važan za Novaka u ovoj fazi karijere.

Radi se inače o konsultantu za sportsku tehnologiju, takođe je profesor, autor i predavač, koji je već radio sa brojnim elitnim sportistima i pomogao im u produžetku karijere, dok je takođe razvio i tehniku što bržeg i preciznijeg servisa kod tenisera.

Tokom karijere je sarađivao sa dosta poznatih imena iz sveta tenisa, kao što su Džon Izner, Sloan Stivens, Medison Kiz i ostali, kao i sa velikim brojem profesionalnih sportista iz NBA, NFL i MLB.