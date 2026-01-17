Amerikanac Endi Rodik kaže da će Janik Siner osvojiti treću titulu na Australijan Openu, ali ukazuje na potencijalnu minu.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Nekadašnji grend slem šampion Endi Rodik iznio je svoja predviđanja za Australijan Open. Svima je jasno da su glavni favoriti za osvajanje prvog grend slema u sezoni Karlos Alkaraz, Janik Siner i eventualno Novak Đoković, ali Amerikanac je u svojoj prognozi uzeo u obzir samo dvostrukog uzastopnog šampiona Melburna. On je za njega prvi pretendent na tron, ali upozorava na jednu “minu” u njegovom dijelu žrijeba.

Rodik navija da Siner podigne treći pehar, ali ne misli da je žrijeb za Italijana tako lak kao što izgleda. Postoji šansa da u polufinalu ponovo ukrsti rekete sa 10-ostrukim šampionom Novakom Đokovićem, ali ono što mu daje dodatni podstrek je to što je slavio u poslednjih pet duela.

“Prve dvije runde bi trebalo da budu lake za Sinera. Mislim da samo želi da izbjegne rivale koji imaju neki segment igre koji može da ga poljulja. Ima dosta dobrih igrača koji nemaju elitnu vještinu da bi napravili iznenađenje”, kaže Rodik i dodaje:

“Fonseka može da napravi dosta neprijatnosti Janiku, ali ne mislim da će to uraditi u velikim razmerama, mislim da je prerano u njegovoj karijeri. Ali ako si Janik, Hačanov, Mikelsen… Ne želiš da igraš protiv Mpetšija Perikarda, jer on ima tu elitnu vještinu koja te zapravo može izbaciti iz igre”, upozorava Amerikanac.

Ako svi najbolje rangirani igrači prođu dalje, Siner bi morao da pobijedi Uga Gastona, Džejmsa Dakvorta, Žoaa Fonseku, Karena Hačanova, Bena Šeltona, Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza da bi osvojio svoju treću titulu na Australijan openu. Amerikanac nije ni spomenuo Karlosa Alkaraza i Novaka Đokovića u svojoj analizi i čvrsto vjeruje u Sinera.

Kako je prošao Alkaraz na žrijebu?

Na startu ga testira domaći teniser Adam Volton. U drugom kolu ga čeka bolji iz duela Nemca Janika Hanfmana i kvalifikanta, pa Korentin Mute ili Sebastijan Korda. U osmini finala bi mogao na Toma Pola ili Davidoviča Fokinu. Prema projektovanom žrijebu, u četvrtfinalu bi išao na Aleksandera Bublika. Potencijalni rivali u polufinalu su Danil Medvedev, Aleksander Zverev i Feliks Ože-Alijasim, dok bi u finalu mogao na Janika Sinera ili Novaka Đokovića.

Đokovićev žreb

Projektovani žreb Novaka Đokovića izgleda ovako: