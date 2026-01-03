Marin Šipić će ipak preskočiti Evropsko prvenstvo u rukometu jer se ispostavilo da je pokidao ligamente koljena.

Izvor: MN Press

Jako loše vijesti za Hrvatsku pred početak Evropskog prvenstva u rukometu. Selektor Dagur Sigurdson neće moći da računa na svog sigurno najsnažnijeg kružnog napadaća Marina Šipića. Iskusni pivotmen će zbog povrede koljena propustiti ovaj turnir i za "Večernji list je otkrio zašto.

"Bolje je preskočiti jedno veliko takmičenje nego igrati i možda kompletno uništiti karijeru. Uostalom, bolje je da igraju sto odsto zdravi igrači. Opet, ko zna, možda se vidimo u polufinalu, u Zagrebu nastavljam s terapijama. Možda se čudesno oporavim", rekao je Marin Šipić "Večernjem".

Rukometaši Hrvatske koji su aktuelni vicešampioni sveta su se okupili pred nastavak priprema i pivot švajcarskog Kriensa je samo došao da se pozdravi sa drugovima. Nije samo Šipić povređen, probleme imaju Tin Lučin, Luka Lovre Klarica i Zvonimir Srna, ali deluje da će se oni oporaviti na vrijeme da se stave na raspolaganje selektoru.

"Došao sam da se pozdravim s momcima, da im dam podršku. Nažalost, magnetna rezonanca pokazala je da su stradali ligamenti koljena. Da se mene pita igrao bi pod injekcijama. Takav sam. Srce želi, ali realnost je nešto sasvim drugo", dodao je Šipić.

(MONDO, N.L.)