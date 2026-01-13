Slavni NFL trener Majk Tomlin napušta Pitsburg Stilerse posle 19 godina

Izvor: ARCHIE CARPENTER / UPI / Profimedia

Legendarni NFL stručnjak Majk Tomlin (53) napušta Pitsburg Stilerse posle 19 sezona i posle osvojene titule 2009. godine. Porazom u "vajld-kard" meču plej-ofa od Hjuston Teksansa (6:30), djeluje da je došao kraj velike ere franšize iz Pensilvanije. Na njenom kraju je kvoterbek bio takođe legendarni Aron Rodžers (42), koji nije uspio da spriječi ubjedljiv poraz i to bi mogao da bude njegov poslednji meč u karijeri.

Majk Tomlin je navodno dan posle poraza obavijestio rukovodstvo tima da odlazi, objavio je "ESPN". Takođe nezvanično, legendarni trener želi da se preseli u toplije krajeve, mogao bi da se zaposli kao TV analitičar, a u izboru narednog tima vodiće računa o njegovoj destinaciji.

Koje timove bi mogao da preuzme?

U ovom trenutku, nazire se da bi njegov sledeći tim mogao da bude neki iz grupe timova Majami Dolfins, Arizona Kardinals, Las Vegas Rajders i Atlanta Falkons. Ipak, i dalje nema naznaka da je on zaista zainteresovan za ijednu od ovih ekipa.

Zato djeluje izvjesnije da će sledeće sezone biti analitičar i da će uživati u životu kraj terena posle skoro dvije decenije u Pitsburgu, tokom koje je klubu donio šestu titulu. Prve četiri je sedamdesetih donio Čak Nol, a 2005. je ekipu vodio Bil Kauher.

Tomlin u 19 sezona na klupi Pitsburga nikada nije imao negativni rekord. Otišao je posle 193 pobjede u 309 mečeva.