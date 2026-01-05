Novak Đoković napustio PTPA, udruženje tenisera koje je osnovao krajem prošle decenije.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković napustio je Udruženje teniskih profesionalaca, koje je sam osnovao 2019. godine zajedno sa Vasekom Pospišilom.

Obrazložio je tu odluku zabrinutošću za svoj imidž i svoj glas, kao i željom da se usredsredi samo na svoju karijeru.

"Nakon pažljivog razmatranja, odlučio sam da se u potpunosti povučem iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača (PTPA). Ova odluka donesena je usljed dugotrajnih zabrinutosti u vezi sa transparentnošću, upravljanjem i načinom na koji su moj glas i moj imidž predstavljani".

"Ponosan sam na viziju koju smo Vasek i ja dijelili kada smo osnivali PTPA, sa ciljem da igračima obezbijedimo snažniji, nezavisan glas, ali je postalo jasno da moje vrijednosti i pristup više nisu usklađeni sa trenutnim pravcem u kojem se organizacija kreće".

"Nastaviću da se fokusiram na tenis, svoju porodicu i doprinos sportu na načine koji odražavaju moje principe i integritet. Želim igračima i svima koji su uključeni mnogo uspeha u daljem radu, ali za mene je ovo poglavlje sada zatvoreno", objavio je Novak Đoković.

U ovom trenutku, Đoković se sprema za put u Australiju na Australijan open i očigledno je da na početku sezone želi da bude fokusiran samo na lične uspjehe i na pohod ka 25. grend slemu.