Kristina je budućnost našeg sporta i sjajan primjer kako se ljubavlju i velikim radom mogu postići svi zacrtani ciljevi.

Izvor: privatna arhiva

Kristina, na početku da ti čestitamo na postignutim uspjesima u prethodnoj godini - kako sa klubom tako i individualno. Bila je ovo veoma izazovna godina za tebe, ostvarila si svoj prvi inostrani angažman prelaskom u klub Omladinac. Kaži nam da li ti je prijao transfer i kako si se uklopila u tim?

Transfer mi je zaista prijao i došao je u pravom trenutku moje karijere. Prelazak u inostrani klub poput OK Omladinac, koji važi za ozbiljnu sredinu i klub u koji dolaze talentovane igračice, za mene je bio veliki korak i velika odgovornost. Od prvog dana sam se osjećala prihvaćeno, kako od strane saigračica, tako i stručnog štaba, što mi je mnogo olakšalo prilagođavanje.

Izvor: privatna arhiva

Veoma mlada si obukla nacionalni dres, a kada je riječ o klubovima, igrala si u OK Budućnost, zatim u OK Budva, a sada u OK Omladinac. Kada pogledaš dosadašnji tok karijere, koji momenat ti je najposebniji i na koji si najponosnija?

Kada pogledam dosadašnji tok karijere, najposebniji momenat je ulazak u Superligu Crne Gore sa OK Budva, po prvi put u istoriji kluba i to sa jako mladom ekipom. To zauzima posebno mjesto jer je to bio ogroman uspjeh za sve nas. Takođe, veoma sam ponosna na to što sam bila na širem spisku A selekcije Crne Gore, jer je to velika čast i potvrda da se moj rad prepoznaje i na najvišem nivou.

Sa sadašnjim timom domogla si se trofeja Beograd na tradicionalnom turniru, na kojem si bila najbolja tehničarka. Cini se da je 2025. godina definitivno bila tvoja, a kakva su tvoja očekivanja od 2026. i koji je tvoj naredni korak?

Trofej Beograda i nagrada za najboljeg tehničara je definitivno nešto po čemu ću pamtiti 2025. godinu. To je pokazatelj da sam na pravom putu ka još većim uspjesima. U narednoj godini me očekuje veliki rad i borba za još većim rezulatatima kako na klubskom tako i na reprezentativnom nivou.

Izvor: privatna arhiva