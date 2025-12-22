Lerner Tijen, teniser koji je dobio ime po maminom poslu, osvojio je ATP "Next gen" turnir u Džedi.

Američki teniser Lerner Tijen (20) osvojio je "Next Gen" turnir u organizaciji ATP. U pitanju je turnir na kome se praktično odlučuje ko je najbolji mladi teniser svijeta, pamtimo da ga je osvajao i Hamad Međedović, dok je Tijen do titule i još vrednijeg priznanja koje ona nosi sa sobom savladao Aleksandera Bloksa iz Belgije (4:3, 4:2, 4:1).

Tijen je inače teniser porijeklom iz Vijetnama koga smo upoznali prije nekoliko mjeseci kada je igrao protiv Novaka Đokovića na US Openu. Bio je to meč 1. kola na kome se Đoković mučio zbog žuljeva, ali je uspio da savlada ambicioznog Amerikanca u tri seta (6:1, 7:6, 6:2), poslije čega je imao i te kako riječi hvale za njega. I ne samo tada, Đoković je hvalio Tijena i prije nego što je prvi put zaigrao protiv njega.

Dok su mediji hvalili Žoaa Fonseku, proglasivši ga već novim teniskim čudom koje će ugroziti Alkaraza i Sinera, Đoković je htio da pomene i Menšika i Tijena koji mu se dopadaju: "Žoao Fonseka je veoma uzbudljiv igrač za gledanje, ali nije jedini. Tu je i Jakub Menšik. Možda su ljudi, jer toliko pričaju o Fonseki, zaboravili na Menšika. Takođe, tu je i Lerner Tijen. Svi ti igrači su veoma mladi i imaju otprilike sličan renking kao i Fonseka... Ma, oni su jednako dobri kao on!", dodao je Đoković u Majamiju ove godine.

Lerner Tijen je inače 28. na ATP listi i do sada je pored ATP finala za "novu generaciju" osvojio titulu u Mecu. Inače važi za tihog i nenametljivog tenisera koji je ime dobio zbog zanimanja njegove majke - profesorice matematike. Zanimljivo, ima i sestru koja se zove Džastis (pravda), zbog toga što je otac pravnik.

Zanimljivo je da je Tijen i prošle godine igrao "Next Gen" turnir kada ga je u finalu pobijedio upravo Žoao Fonseka.

Svi osvajači ATP "Next Gen" turnira: