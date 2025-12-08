Crna Gora sjutra veče u 20.30h igra protiv Norveške, dok je Holandija večerašnjom pobjedom nad Francuskom "izabrala" Mađarsku prije Danske

Izvor: Jozo Cabraja / kolektiff/kolektiff images

Spektakl u Roterdamu i derbi između Holandije i Francuske spustio je zavjesu na grupnu fazu Svjetskog prvenstva za rukometašice.

Ujedno taj duel je otkrio i ko će ići na Dansku, a samim tim i kompletirati najzvučniji par četvrtfinala - biće to svjetski prvak Francuska koja je pala u grotlu "Ahoj arene".

Holandija je na krilima sjajne podrške sa tribina slavila 26:23 i za polufinale će se boriti protiv Mađarske.

Ti mečevi na programu su u srijedu, a utorak je dan za "lavice" - naš nacionalni tim od 20.30 sati igra protiv moćne Norveške, dok će se od 17.15 takođe u Dortmundu sastati Njemačka i Brazil, piše CdM.

Ukoliko Crna Gora napravi čudo protiv Norveške u polufinalu će igrati protiv boljeg iz duela Holandija - Mađarska, dok bi bolji iz okršaja Francuske i Danske - u čijem stručnom štabu se nalazi naša legenda Bojana Popović - išao na pobjednika meča Njemačka - Brazil, piše CdM.

Kada je u pitanju večerašnji derbi, Holandiju su do pobjede vodile Bo van Vetering i Rome Maršalkerverd sa po pet golova, kao i golmanka Jara ten Holte koja je upisala 14 odbrana.

Kod Francuske, Tamara Horaček je sedam puta tresla mrežu, iako je u drugom poluvremenu igrala samo u finišu.

Duel Francuske i Danske biće repriza prošlogodišnjeg polufinala EHF Eura kada su dalje prošle Skandinavke - mogu li Bojana i Hele Tomsen do novog trijumfa? Čini se da u ovom trenutku imaju bolji tim.

Četvtfinale

Utorak (Dortmund)

Njemačka - Brazil (17.15h)

Norveška - Crna Gora (20.30h)

Srijeda (Roterdam)

Danska - Francuska

Holandija - Mađarska