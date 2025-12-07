Rivali su očekivano Norvežanke, koje su u grupnoj fazi glavne runde dominantno osvojile prvo mjesto, pobijedivši Brazil u posljednjem kolu ubjedljivih 33:14.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore sa nestrpljenjem očekuje duel četvrtfinala Svjetskog prvenstva, nakon što se u ponedjeljak plasirala među osam najboljih ekipa.

Rivali su očekivano Norvežanke, koje su u grupnoj fazi glavne runde dominantno osvojile prvo mjesto, pobijedivši Brazil u posljednjem kolu ubjedljivih 33:14.

Ponovo na programu je repriza finala Evropskog prvenstva i Olimpijskih igara iz 2012. godine, a duel je zakazan za utorak u 20.30 časova.

Norveška je od početka meča protiv Brazilki nametnula svoj ritam – vodile su 4:0, zatim 7:1, a u prvom poluvremenu imale prednost od plus 11. U drugom dijelu utakmice prednost samo je rasla, dok su Brazilke uspjele postići tek 14 pogodaka do kraja meča.