Golman naše rukometne reprezentacije potvrdio je da neće moći da nosi dres “lavova” na Evropskom prvenstvu, jer se još nije oporavio od povrede koja mu se dogodila još u aprilu kada je pokidao prednji ukršteni ligament i meniskus u koljenu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Nažalost ne vidim sebe ni blizu da igram u 2025. godini, ali ni da se bez adekvatnih priprema bacim u naporan tempo kakav donosi Evropsko prvenstvo. ”, napisao je Simić na Instagramu

“Maksimalno sam se posvetio oporavku, promijenio ishranu, suplementaciju, višesatne terapije, a nikada veću pauzu od vikenda nisam pravio. Uradio sam sve što je do mene i na to sam ponosan”, dodao je.

“Žao mi je svih ljubitelja rukometa koji žele da me vide u akciji, prije svega fanova Melzungena i navijača reprezentacije, ali najžalije mi je sebe, jer propuštam neke veom bitne utakmice za klub i reprezentaciju kojima sam se mnogo radovao. Veoma je naporno da gledam sa strane, ali sa ovako teškim povredama nema šale i želim da u 2026. godini sve ovo stavim iza sebe i da se vratim još jači. Hvala svima na razumijevanju”, zaključio je Simić u svom saopštenju ispod objave na Instagramu.