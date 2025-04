Loše vijesti Simić je podijelio na društvenim mrežama.

Izvor: MONDO/Mia Radulović

Crne slutnje su nažalost potvrđenje – golman Melsungena i našeg nacionalnog tima Nebojša Simić pokidao je meniskus i doživio povredu prednjih ukrštenih ligamenata, pa ga očekuje duga pauza.

Loše vijesti Simić je podijelio na društvenim mrežama.

“Ova fotografija me predstavlja u pravom svjetlu. Kad sam polomio prst, odlučio sam da ga bandažiram i da igram dalje uprkos bolu. Naučen sam da kroz život ne uzimam lakši put i da se borim bez obzira na prepreke i poteškoće. Htio sam više od svega da donesem Melsungenu prvu titulu i da se sa svojom zemljom kvalifikujem na EP. Nisam pričao o ovim stvarima, ali mi je bitno da podijelim ovo sa vama jer me čeka najveći i najteži izazov u karijeri. Jako mi je važno da svi oni koji me podržavaju imaju ovu sliku o meni u mislima. Pokidao sam prednje ukrštene ligamente i meniskus u koljenu i čeka me jako duga pauza”, napisao je Simić.

Iako će biti van terena nekoliko mjeseci, vjerovatno propustiti i Evropsko prvenstvo, golman Melsungena i reprezentacije Crne Gore sve će učiniti da se što prije vrati na teren.

“Radiću pametno i vrijedno kako bih se što prije i što jači vratio na teren. Bol i težak oporavak me neće spriječiti. Vrijeme je za novu borbu. Hvala svima na mnogim porukama i komentarima podrške — kada vidim koliko je ljudima stalo, i meni je lakše u ovom teškom trenutku”, poručio je Simić.