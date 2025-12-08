Ženski rukometni klub OTP Group Budućnost obavještava javnost da bugarska reprezentativka Mari Plamenova Tomova više nije članica tog kluba, nakon što je potpisan sporazumni raskid ugovora.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Plamenova Tomova je u redove Budućnosti stigla 2022. godine, a tokom prethodnih sezona nosila je naš dres u EHF Ligi šampiona, dajući svoj doprinos timu u svakom meču u kojem je dobila priliku, piše CdM.

Svojim radom, odnosom i profesionalizmom ostavila je trag u našem kolektivu.

Klub joj se zahvaljuje na dosadašnjoj saradnji i na svemu što je pružila Budućnosti u periodu provedenom u Podgorici.

Mari Plamenovoj Tomovoj želimo mnogo uspjeha u nastavku karijere, a njen naredni klub biće mađarski Mošonmađarovar.

Plavi dres se ne zaboravlja — Mari zauvijek ostaje dio naše plave porodice.