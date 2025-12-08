ŽRK Budućnost uputio je emotivnu poruku podrške našoj ženskoj rukometnoj reprezentaciji, koja će sjutra igrati veliki meč četvrtfinala Svjetskog prvenstva protiv moćne Norveške.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

,,Naše “lavice” su pokazale srce, hrabrost i nepokolebljivu borbenost – a plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva potvrđuje snagu i ponos Crne Gore!

Sjutra je trenutak istine.

Izađite na teren slobodno, pametno i sa srcem — jer svaki napad, svaka odbrana i svaki vas potez je nasa zajednicka pobjeda!

Bez obzira na rezultat, nas ponos je ogroman.

Hvala svakoj igračici koja nosi crnogorski dres i duh Budućnosti u srcu.

Crnogorske Lavice — vi ste naše pobjednice!” , napisali su na društvenoj mreži Instagram.