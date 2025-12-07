Toni Nadal bez dlake na jeziku rekao kako stoje stvari o Karlosu Alkarazu i Janiku Sineru, istakavši da to ne može da se poredi sa erama Novaka Đokovića, Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Izvor: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

Karlos Alkaraz i Janik Siner već dvije godine dominiraju tenisom, osvajaju gotovo sve turnire, pa se tako već uveliko priča o tome da će nadmašiti "veliku trojku". Štaviše, već sada se priča o tome da njih dvojica igraju bolji tenis nego što su ikada to činili Federer, Nadal i Đoković, čemu mora da se stane na kraj.

Glas je zato podigao Toni Nadal - stric Rafaela Nadala i njegov dugogodišnji trener - koji se umorio od pohvala na račun Alkaraza i Sinera, objašnjavajući da ove teniske ere prosto ne mogu da se porede po kvalitetu.

Izvor: GJL/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Cio svijet vidi koliko je Karlos Alkaraz postigao, da ima nevjerovatne atletske kvalitete, tako da praktično posjeduje sve što je neophodno da bi uspio", rekao je Toni Nadal i osvrnuo se na njegovu konkurenciju u tenisu danas: "Karlos ima jednu prednost, koju velikani prethodne generacije nijesu imali. Konkurencija mu je slabija, manje posvećena nego ranije. Ima velikog rivala u Janiku Sineru, to je tačno, on je uvijek tu, ali su svi ostali otpali".

Zašto Alkaraz i Siner nisu taj nivo?

Zna dobro Toni Nadal koliko truda je morao da uloži u svog rođaka da bi mogao da se takmiči u konkurenciji Federera, kasnije Đokovića, posebno jer je bilo i drugih opasnih tenisera u tom trenutku na ATP turu.

"Odlično se sjećam da su osim Novaka Đokovića i Rodžera Federera, u Rafinoj epohi bili i neki drugi veliki asovi, kao što su Endi Marej, Huan Martin del Potro, David Ferer ili Sten Vavrinka. Oni su uvijek bili opasni, dok u današnje vrijeme djeluje kao da su ostali teniseri već digli ruke", rekao je Toni Nadal.

"Rafa je uvijek isti, radi iste stvari, isto se ponaša. Naravno, sada je otac i ima drugačije prioritete. Moj odnos sa njim je više kao dva prijatelja nego kao bratanca i strica, ništa se među nama nije promijenilo. Mi smo veoma bliska porodica, mnogo stvari zajedno radimo, igramo golf, večeramo. Ja često posjećujem njegovu djecu", naglasio je Toni Nadal koji je bio trener svog rođaka sve do 2017. godine.

Podsjetimo, Karlos Alkaraz ima 22 godine i šest osvojenih grend slemova, dok Janik Siner sa dvije godine više ima četiri, ali je duže vremena bio prvi na svijetu.