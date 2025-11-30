Srpski teniser Novak Đoković uskoro će početi pripreme za novu sezonu.

Najbolji teniser u istoriji, Novak Đoković, prisustvuje spektaklu Formule 1 na Velikoj nagradi Katara koja se održava za vikend. Srpski as je bio specijalni gost na sprint trci, gdje je dodijelio nagrade pobjednicima. Nakon iscrpljujuće teniske sezone očekuje se da uskoro počne pripreme za narednu, gdje će juriti rekordnu 25. titulu, a u ovom momentu čini se da je penzija daleko. To se može naslutiti iz njegovih riječi...

Srbin je u sezoni 2025. stigao do sva četiri polufinala na grend slemovima, osvojio je dvije ATP titule i bio konkurentan na Mastersima. Njegov plan za narednu sezonu je vrlo jednostavan.

„Pravim kratku pauzu i pokušavam da rekonstruišem svoju mašinu, da tako kažem, trkačkom terminologijom. Povređivao sam se često u posljednjih 18 mjeseci, pa pokušavam da obnovim svoje tijelo kako bi početak sljedeće sezone bio sjajan. Nadam se da ću moći da nastavim da se takmičim sa najboljima“, rekao je Novak Đoković tokom kratkog obraćanja u Kataru.

Utihnule priče o penziji

Srpski as je kuburio sa raznim povredama protekle sezone, mučio se da dostigne prepoznatljiv ritam, ali je uspio da pronađe novu zvijezdu vodilju u poznoj fazi karijere. Iako mnogi smatraju da bi bilo idealno da se penzioniše na Australijan Openu, to mu u ovom momentu nije ni u mislima. Jedina nepoznanica je da li će Đoković nastaviti da forsira grend slemove ili će se odlučiti za manje turnire kako bi produžio svoj boravak na ATP turu. To vjerovatno ni on ne zna, pa će najveći izazov za njega i njegov tim biti raspored za 2026. Posljednju veliku titulu je osvojio 2023. godine na US Openu, odakle kreće era Janika Sinera i Karlosa Alkaraza. Nema sumnje da su njih dvojica favoriti na svakom turniru na kome igraju, ali Đoković želi da se i dalje nadmeće sa najboljima. Možda se u tome i krije njegov novi cilj u budućnosti...