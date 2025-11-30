Naš nacionalni tim lagano je poražen od Španije, pa će sve tri selekcije iz grupe D u glavnu fazu koja se igra u Dortmundu prenijeti po dva boda.

Izvor: RSCG

Želja su bila četiri boda za glavnu rundu, ta želja je bila još jača nakon što je Španija poražena od Farskih Ostrva, ali su rukometašice Crne Gore razočarale na kraju prve faze Svjetskog prvenstva.

"Možda bi nam sve bilo lakše da smo savladale Španiju, ali ništa u životu nije sigurno - važno je da u nastavku damo maksimum, a mislim da ovaj meč nije bio ni blizu naših 100 odsto", poručila je Suzana Lazović, selektorka Crne Gore.

"Lavice" su bile neprepoznatljive večeras u Triru.

"Bilo je dosta nedostataka u odbrani i nisu ispoštovane stvari stvari o kojima smo pričali da moraju, a onda se nesigurnost iz defanzive prenijela u napad. Vjerujem da ćemo iz ove utakmice da izvučemo dosta toga, da se pripremimo za drugu fazu", dodala je Lazović.

U Dortmundu čekaju Njemačka sa četiri boda, Srbija sa dva i Island bez bodova, prenose Vijesti.

"Svi ti rivali će imati dosta problema sa ekipama iz naše grupe. Sigurna sam da će utakmice biti dosta blizu. Za nas je važno da se iz ovog duela izvučemo mentalno, da vidimo gdje smo griješile i da u naredne tri utakmice damo ono što želimo", naglasila je selektorka.

Jelena Vukčević je bila jedna od boljih u našem nacionalnom timu protiv Španije.

"Mislim da i energetski i taktički možemo dosta bolje. Imale smo grešaka u odbrani koje smo ranije analizirale i nismo to ispoštovale. U napadu smo probale sedam na šest da stignemo do lakih golova, ali rezultat je ispao takav", kaže bek Crne Gore.

Četvrtfinale još nije izgubljeno.

"Imamo prostora da sve ispravimo, a sa pravom energijom i ako ispoštujemo dogovor sigurna sam da će i rezultat doći", dodala je Jelena.

Ni odbrane Armel Atingre ovog puta nisu dale krila "lavicama".

"Pravile smo dosta grešaka, ali idemo dalje, imamo još tri utakmice u kojima moramo da budemo bolje. I dalje imamo šanse za četvrtfinale, a znamo da i odbranu i napad možemo da igramo mnogo bolje", istakla je naša golmanka.

Glavna runda počinje u utorak, a prvi rival Crne Gore biće Island.