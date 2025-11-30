“Lavice” su izgubile od Španije 31:26 u posljednjem kolu grupne faze i u glavnu rundu prenose dva boda.

Izvor: Axel Heimken / kolektiff/kolektiff images

Crnogorske rukometašice su pobjedom mogle da naprave ozbiljan korak ka četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, ali sada se taj put ozbiljno komplikuje.

Dominirao je rival gotovo 60 minuta, izabranice Suzane Lazović pravile mnogo tehničkih grešaka, pa je već u prvom dijelu razlika išla na šest golova.

Imala je Crna Gora nekoliko reakcija, ali je i tada sopstvenim greškama dozvoljavala rivalu da odbije nalet i rutinski privede meč kraju.

Ipak, ono što je najvažnije - ništa još nije izgubljeno, Crna Gora će imati tri meča da u gradu fudbala pokaže da je meč sa Španijom bio samo jedno loše veče i da težim putem, ipak, izbori četvrtfinale.