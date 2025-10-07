Naše rukometašice naredne sedmice startuju novi ciklus i kvalifikacije za EHF Euro 2026.

Izvor: RSCG

Prvi meč igraju u Podgorici protiv Portugala 15. oktobra, dok će tri dana kasnije gostovati na Farskim Ostrvima. Treći protivnik u grupi 4 je Island.

Selektorka Suzana Lazović objavila je spisak od 18 igračica, bez debitantkinja. Na njemu su iskusne “lavice” koje su nosile reprezentacijuu baražu za Svjetsko prvenstvo i na poslednjem EHF Euro 2024.

Crnogorske rukometašice su bile u prvom šeširu žrijeba u martu, i jasno su favoritkinje u svojoj grupi. Njihovi rivali – Farska Ostrva, Island i Portugal – nisu se plasirali u glavni krug EHF Euro 2024.

Kvalifikacije će igrati 24 reprezentacije podijeljene u šest grupa. Dvije prvoplasirane selekcije iz svake grupe, kao i najbolje četiri trećeplasirane, izboriće plasman na Euro 2026.

Do sada je poznato osam učesnika EHF Euro 2026: Poljska, Rumunija, Češka, Slovačka, Turska, Norveška, Danska i Mađarska. Ove selekcije tokom kvalifikacija igraju EHF Euro kup.