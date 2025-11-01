Novak Đoković se oglasio iz Atine, jedva čeka da turnir počne.

Izvor: hellenicchampionship/Instagram/Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković oglasio se pred start turnira u Atini gde će biti prvi nosilac i pokušaće da osvoji 101. titulu u karijeri. Srpski as je već nekoliko dana u prestonici Grčke gde je uživo gledao mečeve Panatinakosa i Olimpijakosa, a upravo će mečevi biti odigrani u legendarnoj OAKA dvorani koja je dom atinskih "zelenih".

Uprkos tome što je izviždan od navijača Panatinakosa tokom utakmice Evrolige, poslao im je poruku "mira". Srpski as se nada da će veliki broj ljubitelja tenisa gledati ATP turnir koji se 30 godina nije održavao u u Atini.

"Kalimera Helada. Veliko je zadovoljstvo što sam ovde u Atini i Grčkoj i što ću igrati pred vama naredne nedelje. Nadam se da ste uzbuđeni kao što sam i ja i svi igrači koji će igrati u Atini, gde se vraća ATP turnir posle 30 godina. Veliko je uzbuđenje, ova hala je jedna od najpoznatijih košarkaških hala u svijetu, dom Panatinaikosa, jednog od najboljih klubova u Evropi, istorijsko zdanje i velika je čast da sam ovdje i veoma sam uzbuđen da vas vidim kako ste ispunili tribine i nadam se da ćete gledati sjajan tenis", rekao je Novak.

Šta čeka Novaka?

Novak je slobodan u prvom kolu, dok ga u osmini finala čeka bolji iz duela Alehandra Tabila i Adama Voltona. U četvrtfinalu mogao bi da igra i sa Laslom Đereom, a onda je moguć i duel sa Markom Đironom. Protivnik u polufinalu najboljem igraču svih vremena mogao bi da bude Rajli Opelka, a tu su još i Brendon Nakašima, Fabijan Marožan, Pedro Martinez. U poslednjem momentu u žreb je "upao" Lorenco Museti, dok su Stefanos Cicipas, Jirži Lehečka i Žoao Fonseka.